Tragedia la notte di Capodanno, un uomo trovato morto vicino a una panchina a Sulzano Un uomo di 72 anni è stato trovato morto ai piedi di una panchina a Sulzano, in provincia di Brescia. L’allarme al 118 è arrivato verso le due della notte di Capodanno.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia la notte di Capodanno a Sulzano, in provincia di Brescia. Un uomo è stato trovato morto ai piedi di una panchina nel paesino Bresciano. A dare l'allarme è stata un residente della zona. Inutili i soccorsi, purtroppo per l'uomo non c'è più stato nulla da fare.

La vittima è un 72enne della zona

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto – come riporta Brescia Today – i soccorsi sono intervenuti poco prima le due di oggi primo gennaio in via Pericoli Secondo a Sulzano. A chiamare i sanitari è stato un passante dopo aver visto l'uomo privo di sensi ai piedi della panchina. Sul posto sono intervenute due ambulanze ma nulla sono serviti i tentativi di rianimare l'uomo, dichiarato morto pochi minuti dopo. Dalle prime informazioni la vittima è un 72enne residente in zona: non sarebbe un clochard. Ora i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto: non sembrerebbe che l'anziano sia stato vittima di violenza dal momento che non ci sono segni di aggressione sul corpo. Tra le ipotesi più probabili quella che il 72enne sia uscito per una passeggiata e sia stato colpito da un malore. Ma lo potranno confermare solo gli accertamenti dei carabinieri e del medico legale.

Grave un ragazzo di 26 anni di Desio

Lotta tra la vita e la morte invece un ragazzo di 26 anni accoltellato nella notte a Desio, in provincia di Monza. Stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 118 è Sto arrivata poco dopo le 3 di mattina del primo dell'anno: subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ambulanza e automedica si sono precipitati in codice rosso in via Matteotti 23 nel paesino brianzolo. Il giovane poi è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Monza dove ora lotta tra la vita e la morte. Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri.