Tragedia in vacanza: 17enne di Milano trovato morto in casa a Varazze A chiamare i soccorsi un amico con cui il ragazzo era in vacanza. L’ipotesi, per il momento, è quella di un malore improvviso: sul corpo del 17enne infatti non ci sarebbero segni di violenza.

A trovarlo è stato l'amico. Così un 17enne di Milano, in vacanza a Varazze (Savona), è stato trovato morto in casa. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, e dei carabinieri locali: per il momento, l'ipotesi più plausibile è quella di un decesso per cause naturali. Dalle prime informazioni non sarebbero stati trovati infatti segni di violenza sul corpo del 17enne. Ma si continua a indagare.

In compagnia di un amico

Il ragazzo si trovava in vacanza nella cittadina ligure, in compagnia di un amico: i due venivano spesso insieme nella località di ponente, a trascorrere i fine settimana o durante l'estate. Si attende l'autopsia sul corpo trovato riverso nell'appartamento di via Giovane Italia: dai risultati sarà possibile stabilire se la causa del decesso sia un malore improvviso, fatalmente capitato quando il giovane si trovava da solo in casa e dunque impossibilitato a chiedere aiuto, oppure se ci sia qualcosa sotto.