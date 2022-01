Tragedia in stazione a Pavia, ragazzo di 19 anni travolto da un treno: è gravissimo Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Pavia dopo che è stato investito da un treno mentre si trovava in stazione. Su quanto accaduto indaga la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica mattinata alla stazione di Pavia. Qui un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un treno verso le 8.35. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenze e urgenze il giovane è stato ritrovato sotto al treno con profonde ferite. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati in codice rosso i sanitari di ambulanze e automedica, oltre che ai vigili del fuoco che hanno aiutato i medici a estrarre il 19enne da sotto il treno. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: ha riportato importanti traumi alla testa, al torace e alle gambe. Le prime cure sono avvenute sul posto poi la corsa in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Tutti i rilievi del caso sono stati fatti dagli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, non si esclude nessuna pista.

Un uomo travolto e uccido da un treno a Milano

Lo scorso 28 dicembre un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Milano Certosa. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 7 in via Dante Chiasserini. Il 118 ha inviato sul posto un'automedica. Una volta sul luogo dell'incidente i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare la persona investita, che è morta sul colpo a causa dei traumi riportati. Dopo pochi minuti polizia ferroviaria e i vigili del fuoco hanno iniziato le indagini: per ora si sa che è un uomo di 50 anni. Sulle cause e sulla dinamica dell'accaduto indagano ancora gli investigatori. Per ora non si esclude nessuna pista investigativa.