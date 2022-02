Tragedia a San Valentino, donna muore di infarto sulla tomba del marito A Treviglio, in provincia di Bergamo, un’anziana di 85 anni è morta di infarto sulla tomba del marito. La tragedia ieri, nel giorno di San Valentino. Da quando l’uomo era morto, circa 40 anni fa, la moglie ogni giorno lo andava a trovare al cimitero.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È una storia tragica, ma al tempo stesso velata di romanticismo quella che arriva da Treviglio, in provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, lunedì 14 febbraio, una donna è morta a causa di un malore improvviso mentre si trovava al cimitero. La vittima è l'85enne Erminia Dossi, originaria di Fara d'Adda ma residente a Treviglio. L'hanno trovata riversa senza vita sulla tomba del marito, Giacomo Bonacina, morto una quarantina di anni fa. Da quando era scomparso, ogni giorno la moglie si recava al cimitero per portare un fiore o fare una visita al marito defunto. Un rito che non ha interrotto nemmeno ieri, in una giornata particolare come San Valentino, festa degli innamorati.

Inutile l'intervento dei soccorritori del 118

Proprio durante la visita l'85enne si è sentita male ed è morta sul colpo, probabilmente a causa di un infarto. I soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, non hanno potuto fare niente per salvarla. L'intervento del 118 è avvenuto attorno alle 13: nel camposanto, in via Abate Crippa, è intervenuta anche una pattuglia del locale commissariato di polizia per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si è così potuta scoprire la storia di Erminia e Giacomo e del loro amore: una relazione dalla quale sono nati sette figli e che si è rivelata molto forte nonostante la prematura scomparsa dell'uomo. Erminia è rimasta sempre legata al marito: pare che si fosse trasferita in una zona di Treviglio non troppo distante dal cimitero proprio per andare a trovare quotidianamente il marito, portandogli un fiore sulla tomba. Un segno di affetto e di romanticismo che ha voluto fare a maggior ragione anche ieri, quando, almeno per chi crede, i due coniugi si sono finalmente riuniti in un'altra vita.