Oggi i funerali di Erminia Dossi, morta d’infarto sulla tomba del marito a San Valentino Oggi l’ultimo saluto a Erminia Dossi, la donna di 85 anni morta d’infarto sulla tomba del marito nel giorno di San Valentino.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Si sono tenuti oggi, mercoledì 16 febbraio, i funerali di Erminia Dossi, la signora morta d'infarto sulla tomba del marito a Treviglio, in provincia di Bergamo, il giorno di San Valentino. La storia dell'anziana donna, che aveva 85 anni, ha commosso tante persone. Erminia, originaria di Fara d'Adda, aveva conosciuto in gioventù il grande amore della sua vita, Giacomo Bonacina. I due si erano sposati e dalla loro unione sono nati sette figli: Priscilla, Gabriella, Giovanni, Giulia, Dario, Emanuela e Alessandro. Il marito di Erminia, purtroppo, era però morto poco più che cinquantenne a causa di un tumore. Da allora, circa 40 anni fa, Erminia ogni giorno non aveva mancato di fare una visita sulla tomba del marito, sepolto al cimitero di Treviglio.

Il malore fatale proprio il giorno di San Valentino

Per essere ancora più vicina al marito la donna si era anche trasferita, andando a vivere in una zona di Treviglio vicino al camposanto. Lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, attorno alle 13 Erminia si è recata come ogni giorno a portare un fiore al suo Giacomo. Vicino alla tomba del marito ha però avuto un malore che le è risultato fatale, un infarto. È stato il custode del cimitero, allertato da un'altra signora, il primo a cercare di soccorrere Erminia: purtroppo però non c'è stato niente da fare e anche i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Dopo le formalità del caso, la salma di Erminia è stata restituita alla sua numerosa famiglia, scossa dal dolore per la perdita della madre reso però più dolce dalle circostanze in cui l'85enne se n'è andata. "Una coincidenza, quella di San Valentino, che ha contribuito a togliere drammaticità a questa improvvisa scomparsa", ha detto al "Corriere della sera" don Tarcisio, il sacerdote che alle 10.30 di oggi ha celebrato i funerali di Erminia.