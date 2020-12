in foto: (Immagine di repertorio)

Una tragedia ha scosso la tranquilla mattinata di un condominio alla periferia di Milano. Nella prima mattinata di oggi, venerdì 18 dicembre, una donna è morta dopo essere precipitata dal suo appartamento all'interno di un condominio in via Teobaldo Ciconi, in zona Bisceglie. Il tragico episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima delle 8. La donna, una 61enne, sarebbe caduta da diversi metri d'altezza ed è morta sul colpo a causa dei traumi riportati nell'impatto contro il suolo.

Inutile l'intervento dei soccorsi: la donna è morta sul colpo

A nulla è servito l'intervento dei soccorritori del 118, inviati dall'Areu in codice rosso a bordo di un'ambulanza e di un'automedica: il personale paramedico ha constatato il decesso della donna e ha assistito sul posto un uomo di 52 anni, presumibilmente sotto choc per l'accaduto. Non è stato però necessario trasportarlo in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Sono pochi, al momento, i dettagli sull'accaduto. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, non hanno però alcun dubbio sul fatto che si sia trattato di un gesto estremo. La donna si sarebbe gettata volontariamente nel vuoto, suicidandosi: non è noto se soffrisse di particolari problemi e se abbia lasciato un biglietto o una nota per spiegare i motivi dietro la tragica decisione. La notizia ha naturalmente ben presto fatto il giro del palazzo, un grande e signorile condominio che sorge vicino alla fermata della metro rossa Bisceglie, capolinea della M1: comprensibilmente scossi tutti gli inquilini del complesso residenziale.