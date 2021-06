in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza: un ragazzo di 15 anni è morto nell'abitazione di famiglia. Ignote al momento le cause del decesso, anche se tutto lascia pensare a un improvviso e fatale malore: il ragazzino, uno studente che avrebbe compiuto tra poco 16 anni, è infatti stato trovato esanime dai genitori nel suo letto ieri pomeriggio, giovedì 17 giugno. Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso: i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: non c'erano segni di violenza sul corpo

Nell'abitazione in cui è avvenuto il framma sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Vimercate, che dovranno adesso fare luce sulle cause della tragedia. Non si sa ancora se sul corpo del ragazzo, che non si sa se soffrisse di particolari patologie, verrà disposta l'autopsia o se l'autorità giudiziaria darà subito il nulla osta per i funerali del ragazzo. Di certo, sul corpo dell'adolescente non c'erano segni di violenza.

Il cordoglio del sindaco: Una giovane stella è volata in cielo

La notizia della tragica scomparsa del 15enne si è subito diffusa nella cittadina brianzola. Il sindaco Mauro Capitanio ieri stesso ha espresso il cordoglio a nome di tutta l'amministrazione: "È un giorno triste per Concorezzo – ha scritto sul proprio profilo Facebook -. Una giovane stella è volata in cielo. La nostra comunità si stringe in preghiera attorno alla famiglia". Tantissimi i messaggi di condoglianze inviati alla famiglia del ragazzo.