Tragedia a Bergamo, motociclista di 17 anni muore in un incidente stradale Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 agosto, a Bergamo, dove un ragazzo di 17 anni è morto a seguito dello schianto contro un’auto. Il giovane stava viaggiando sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Toyota Yaris. Vana la corsa al pronto soccorso: il 17enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Si è consumata l'ennesima tragedia sulla strada nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 agosto, a Bergamo, dove un ragazzo di 17 anni è morto a seguito di un incidente. Secondo quanto riportato dal sito dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 15 quando il minorenne, a bordo del suo motorino, è andato a sbattere contro un'auto, una Toyota Yaris, guidata da un 77enne.

A seguito dell'impatto, giudicato molto violento dai presenti, il 17enne è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dal personale sanitario giunto di volata sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Nel frattempo, in via Leonardo da Vinci, teatro dell'accaduto in zona Monterosso, sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato tutti i rilievi del caso per ripristinare al meglio l'esatta dinamica dell'incidente, su cui restano ancora diversi dubbi.

Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre cercava di seminare una pattuglia dei carabinieri. Tutto è successo tra Settala e Liscate. Il 26enne, a bordo di una Punto, non si è fermato all'alt dei militari, premendo sull'acceleratore e dando quindi vita all'inseguimento. Arrivato ad una rotatoria, avrebbe perso il controllo del veicolo terminando la sua corsa contro un'altra automobile, il cui conducente fortunatamente è rimasto illeso. A bordo con lui anche due minorenni.