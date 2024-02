Trafitto al petto da un trapano, gravissimo operaio di 25 anni Un operaio di 25 anni è stato trafitto dalla punta di un trapano mentre stava lavorando in un’azienda di stampi che si trova a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente sul lavoro in provincia di Brescia. Nella giornata di ieri, sabato 3 febbraio, un operaio di 25 anni è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Le condizioni del giovane destano molta preoccupazione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Sarebbe stato trafitto da un trapano

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme intorno alle 9 del mattino: ha inviato gli operatori sanitari a Palazzolo sull'Oglio e precisamente in via Pontida dove è possibile trovare un'azienda per stampi. Un ragazzo, proprio mentre stava lavorando, sarebbe rimasto colpito al petto dalla punta di un trapano.

I rilievi dei carabinieri e dell'Asst

I medici e i paramedici sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Hanno poi portato il ferito in codice rosso – il livello più grave – all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è ancora ricoverato. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Nel frattempo sono arrivati i tecnici dell'Azienda socio sanitaria territoriale Franciacorta che, insieme ai carabinieri, dovranno verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Non si hanno molte informazioni sull'identità de 25enne. Per il momento si sa solo che è originario di Calcinate, un comune in provincia di Bergamo.