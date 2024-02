Tra le peggiori linee ferroviarie ce ne è anche una in Lombardia: vince il record dei ritardi Nel rapporto di Legambiente “Pendolaria” c’è anche una tratta ferroviaria lombarda tra le peggiori di tutta Italia: i comitati dei pendolari sono già insorti per chiedere al più presto miglioramenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

C'è anche una linea ferroviaria milanese tra le peggiori in fatto di affidabilità in Italia. Nel rapporto di Legambiente "Pendolaria" e secondo i dati forniti da Trenord spicca in Lombardia la Milano-Mortara: una tratta di 44 chilometri che fino a prima della pandemia trasportava oltre 20mila passeggeri al giorno che salgono soprattutto dai centri di Vigevano e Abbiategrasso, ora i dati sono una curva in negativo e sempre in peggioramento. Per Legambiente si conferma tra le più inaffidabili per i ritardi. E lo rivelano i dati: a settembre il 9,56 per cento delle corse ha subito ritardi o soppressioni, ad ottobre il 9,75 per cento, a novembre l’8,73 per cento.

Secondo il report, il problema principale della tratta sarebbe legato a un singolo binario che caratterizza alcuni chilometri. Tra i nodi da risolvere c'è sicuramente i 26 chilometri che separano Albairate da Mortara. Ma c'è di più: "Nelle scorse settimane la Commissione Trasporti della Regione Lombardia e i vertici di RFI si sono riuniti e hanno annunciato che si dovrà procedere alla revisione del progetto e per questo motivo non sarà possibile avere accesso ai 120 milioni di euro destinati dal Pnrr all’opera. I costi dei lavori di raddoppio, infatti, sarebbero almeno doppi rispetto allo stanziamento".

Quali sono i problemi della linea Milano-Mortara

I problemi sono quindi concentrati sul binario unico. E non solo: "La situazione attuale – spiega Legambiente – vede in servizio la linea S9 Saronno-Albairate che percorre circa 15 km fuori Milano, a doppio binario, e fa capolinea nelle campagne di Albairate, a Cascina Bruciata; il servizio vede un cadenzamento dei treni ogni mezz’ora per la linea S e di un’ora per i treni regionali. Da Albairate però i treni S non proseguono, proprio perché la linea diventa a singolo binario. Peccato che con soli 3 km si arriverebbe ad Abbiategrasso e con altri 12 km, sulla stessa linea, a Vigevano".

Cosa chiedono i comitati e Regione Lombardia

Da tempo i pendolari si sono mossi per chiedere miglioramenti alla linea. Il comitato pendolari Mi.Mo.Al. chiede il raddoppio della linea. Regione Lombardia però va verso una nuova direzione: punta sulla nuova autostrada Vigevano-Magenta evitando ulteriori interventi alla linea. Non si oggi quale sarà il futuro della linea, si sa solo del presente. Fatto di ritardi.