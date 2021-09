Tornado in Lombardia, vari vortici nella regione: la conta dei danni Varie segnalazioni sono arrivate tra Lombardia ed Emilia Romagna, dove domenica 19 settembre si sono verificati diversi tornado. È in corso la conta dei danni, nel Cremonese a Soresina ad esempio le supercelle hanno scoperchiato il tetto di diversi capannoni, danneggiato un impianto sportivo e un caseificio.

A cura di Alessia Rabbai

Dal gruppo Facebook ’Sei di Pavia se…’

Diversi tornado, almeno sette, si sono verificati oggi, domenica 19 settembre in Lombardia. A segnalare i vortici che si sono originati in varie zone della regione i cittadini, che li hanno immortalati e hanno pubblicato i propri scatti sui social network, nei vari gruppi di quartieri e città. Le immagini mostrano nello specifico un tornado che si è verificato nel Comune di Roncaro, nel Pavese, che si è avvicinato alle case e ha spaventato i residenti. Altre segnalazioni di tornando da parte dei cittadini sono arrivate da Settimo milanese in provincia di Milano, Corte Palasio nel Lodigiano, Soresina in provincia di Cremona, Manerbio nel Bresciano, Castiglione dello Stiviere (Mantova). Da quanto si apprende i tornado si sono originati tra Lombardia ed Emilia Romagna. Sono in corso le verifiche per la conta dei danni, che è ancora in corso. Nella zona industriale di Soresina ad esempio, il tornado ha scoperchiato diversi capannoni, danneggiando anche parte degli impianti sportivi e di un caseificio.

Foto di Roberto Pagliari dalla pagina Facebook ’Tornado Italia’

I residenti delle varie zone nelle quali si sono verificati i tornado si sono allarmati, chi è fuori casa, anche in auto si domanda se sia opportuno fermarsi e rifugiarsi termporaneamente da qualche parte, nell'attesa che la situazione si stabilizzi. Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore.

Le previsioni del meteo in Lombardia per domani, lunedì 20 settembre

Domani, lunedì 20 settembre, le previsioni del meteo in Lombardia registrano maltempo. La pioggia cadrà quasi ovunque sul territorio della regione durante la giornata. Nel dettaglio sono previste nubi sparse con isolate pioggie su Bergamo, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Il tempo doverebbe invece rimanere stabile o registrare un parziale miglioramento su Monza, Mantova, Lecco e Como. Le temperature massime di attesteranno di qualche grado superiore ai 20. Previsto un miglioramento nei giorni seguenti, durante l'arco della settimana.