Torna il Nameless Music Festival: date, orari, location e artisti in concerto ad Annone di Brianza Date, orari, location e informazioni utili in vista del Nameless Music Festival 2022 che si terrà dal 2 al 5 giugno ad Annone di Brianza.

È tutto pronto ad Annone di Brianza per il ritorno del Nameless Music Festival. Giunto alla sua ottava edizione, rimandata per due anni a causa della pandemia da Covid-19, il Nameless torna a dar vita alla provincia di Lecco con quattro giorni di musica dal vivo e una lineup di artisti di tutto rispetto dal 2 al 5 giugno. Da Tiesto a Noyz Narcos, da Afrojack a Merk&Kremont: sui tre palchi del festival si alterneranno cantanti e artisti di spessore nazionale e internazionale. Nell'area, il festival allestirà anche due aree food, una lounge area e uno spazio dedicato all’entertainment.

Programma del Nameless Music Festival 2022

Di seguito il programma della quattro giorni di musica dal vivo che interesserà Annone di Brianza. I concerti avranno inizio dal tardo pomeriggio e continueranno fino a mezzanotte circa.

Giovedì 2 giugno

Lake Tent: Tiësto, Joel Corry, Will Sparks, Habstrakt, Edmmaro, Moksi, MARTEN HØRGER, Rudeejay, Reebs e Lost Minds.

Mountain Stage: Ernia, Luchè, Noyz Narcos, Rhove, Anna, Night Skinny, Drefgold, Nerone, Fuera, Vettosi, Rico Mendossa, Rocket Pengwin e Ice-Stain.

Molinari Igloo Stage: Dj Ralf, Alex Neri, Giancarlino, GNMR e Luca Vera.

Venerdì 3 giugno

Lake Tent: Afrojack, Purple Disco Machine, Morten, Dom Dolla, Hannah Wants, Raffa FL, James Hype, Nextars, ELYX e NOISY Boi.

Mountain Stage: Lil Pump, Tony Effe, Geolier, Paky, Lele Blade, Samuray Jay, Dj TY1, Leon Faun, Nerissima Serpe, Digital Astro, Knowpmw, Big Mama, Uzi Lvke e Ice-Stain.

Molinari Igloo Stage: Robert Owens, Barry Can’t Swim, Mind Enterprises, Havoc & Lawn, Astrality e Nich All Us.

Sabato 4 giugno

Lake Tent: ILLENIUM, KAYZO, ACRAZE, Riton, Merk & Kremont, Ben Kim, Fat Tony, PRZI, Jamis, TWOLATE e Fool’s Paradise.

Mountain Stage: Centrale Cee, per la prima volta in assoluto in Italia, bbno$, Massimo Pericolo, Bresh, Mara Sattei, Il Pagante, Nello Traver, Diss Gacha, Nessuno, Tony Boy, Hello Mimmi e Ice-Stain.

Molinari Igloo Stage: MoBlack, Emily Nash, Roberto Surace, Shorty, Mazai, Mattei & Omich, MAGNVM! e LRNZ.

Domenica 5 giugno

Lake Tent: Dj Snake, Topic, Benny Benassi, Shouse, Apashe, D.O.D., Tita Lau, Pretty Pink, Hawk e Basics.

Mountain Stage: Gué, Villabanks, Ana Mena, Mambolosco, Boro Boro, Rosa Chemical, Slings, TheloniousB, Axell, Epoque, ELE A e Ice-Stain.

Molinari Igloo Stage: Bassel Darwish, Etapp Kyle b2b, Undercatt, Black Fancy e Bina.

Come arrivare al Nameless Music Festival 2022

Tutti coloro i quali hanno già comprato un biglietto per singola giornata, o il pacchetto per tutte le giornate, verranno dotati di un braccialetto. Si potrà posteggiare la propria auto nei parcheggi riservati dall'organizzazione acquistando il proprio tagliando sul sito ufficiale del festival. Al contrario da e per Lecco sono state organizzate le navette ufficiali che fanno la spola tra il luogo dei live e il capoluogo di provincia. Tutto intorno all'area del Nameless invece c'è un campeggio già in sold out.