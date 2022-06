Topless e tanga vietati al Parco Nord Milano: “Dobbiamo rispettare tutte le culture” Nuove regole al Parco Nord Milano: dal divieto di utilizzo di tanga a quello di fumare nelle aree boschive. Tutte le novità in arrivo.

Stop a topless e tanga al Parco Nord di Milano. Chi violerà le nuove regole, riceverà una multa fino a 300 euro. Questa la decisione annunciata dal presidente del parco Marzio Marzorati durante un'intervista a "Un giorno da pecora" in onda su Radio 1. Marzorati ha giustificato la scelta dicendo che "ci sono culture diverse e diversi atteggiamenti nel rispetto delle persone".

Le nuove regole del Parco Nord di Milano

Nonostante l'uso di topless e tanga non sia ancora così diffuso tra le cittadine italiane, Marzorati ha detto che "nel parco ci sono persone di altre culture, famiglie, (provenienti) da tutti i gruppi etnici presenti nella zona". Per questo motivo, quindi, è stato deciso di non rischiare di urtare la sensibilità altrui vietando, anticipatamente, tali comportamenti. Il presidente del Parco Nord di Milano ha poi aggiunto che "il regolamento è pronto ma va ancora votato dai Comuni e verrà fatto entro un mese". Per il momento, quindi, nessuna entrata in vigore. Non è tutto, però, perché verranno introdotte altre regole per limitare cattive abitudini dei frequentatori dell'area verde e contrastare l'abbandono di mozziconi di sigarette e altri rifiuti. In questi casi, le multe varieranno da 120 a 300 euro.

Nelle aree boschive e in prossimità delle aree gioco per i bambini, inoltre, verrà vietata la possibilità di fumare. Sarà poi vietato non solo i fiori ma anche le foglie delle piante presenti. E ancora: verranno limitati gli utilizzi di droni e nelle giornate di sabato e domenica dei monopattini elettrici. Infine, verranno realizzate due aree cani all'interno delle quali gli animali potranno essere lasciati liberi senza guinzaglio.