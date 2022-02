Top model aggredita e ferita al volto con un sasso: in manette uno dei due rapinatori Una top model è stata aggredita due volte mentre stava passeggiando per Milano ieri sera in via Tadino: è stata ferita al volto con un sasso.

Una top model impegnata in questi giorni nella Fashion Week di Milano è stata aggredita ieri sera verso le 20.50 mentre passeggiava in via Tadino con degli amici. Stando a quanto riporta la Polizia locale, la giovane donna, impegnata nelle sfilate dei grandi marchi di moda, è stata vittima di una tentata rapina da parte di un uomo esagitato. I primi a correre in suo aiuto sono stati i tre amici che erano con lei: ovvero due donne e il fidanzato di una di queste. Una volta visto arrivare gli amici, l'uomo si è dato alla fuga. Ma poco dopo è tornato.

La doppia aggressione alla top model

L'aggressore si è presentato nuovamente in compagnia di un amico e armato di un sasso: l'uomo ha assalito di nuovo la top model cercando di strapparle i vestiti, l'ha strattonata per poi scaraventarla contro il muro. Con una pietra ha colpito la ragazza allo zigomo: nel frattempo l'aggressore ha allungato le mani verso la tasca posteriore dei pantaloni perché ha cercato di recuperare il cellulare che aveva già visto durante la prima aggressione. Nello stesso momento l'altro uomo si è scagliato contro l'amica e l'ha spinta a terra. Entrambe le vittime hanno urlato richiamando così l'attenzione di una delle pattuglie della polizia locale in quel momento in servizio per i controlli in zona Porta Venezia: sull'auto c'erano a bordo tre agenti che sono subito intervenuti. Il primo aggressore è stato bloccato mentre ancora era stato concentrato nella lotta, mentre il secondo è riuscito a darsi alla fuga. Ora le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'uomo. Sull'uomo finito in manette intanto sono stati effettuati tutti gli accertamenti: risulta privo di documenti e incensurato. Dopo la testimonianza della donna e dei tre amici è stato portato nel carcere di San Vittore.