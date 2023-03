Tiziano Ronchi, il professore arrestato in Nepal: estesa per altri cinque giorni la custodia cautelare È stata estesa per altri cinque giorni la misura cautelare per Tiziano Ronchi, il docente di 27 anni arrestato in Nepal.

È stato esteso il fermo per il professore di Brescia, Tiziano Ronchi, che era stato arrestato alcuni giorni fa in Nepal con l'accusa di aver trafugato alcuni reperti archeologici. Era stato portato in carcere e poi, su richiesta del consolato, trasferito in una clinica. Nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, si è svolta l'udienza davanti la Procura di Kathmandu.

Gli inquirenti hanno esteso il fermo per altri cinque giorni. Il docente resterà sorvegliato a vista e ammanettato in una clinica privata del Nepal. Le autorità stanno continuando a scandagliare il file dell'inchiesta. Il docente è stato fermato domenica 5 marzo dalle autorità perché, come raccontato dalla sua famiglia e dal suo legale, aveva raccolto alcuni cocci con un chiodo durante una visita nella città di Bhaktapur. Dopo l'avvertimento di un addetto alla sicurezza, lo avrebbe riappoggiato a terra.

Il 27enne ha vissuto per giorni in condizioni pietose in una cella

A pranzo però sarebbe stato arrestato. Gli investigatori invece sostengono che non abbia pagato il biglietto obbligatorio. Il 27enne ha vissuto per alcuni giorni in condizioni pietose all'interno di una cella: ha infatti ha condiviso la stanza con alcuni killer e gli sarebbe stato servito il cibo direttamente da un secchio in cui poi mettevano tutti le mani.

La famiglia e gli amici si augurano che il giovane possa essere presto rilasciato. C'è il rischio che venga rinviato a giudizio (questa sarebbe l'ipotesi peggiore) o che sia condannato a pagare una sanzione amministrativa.