Tiziano Ronchi è rientrato in Italia: in Nepal resta accusato di tentato furto Tiziano Ronchi, il professore di 27 anni di Brescia fermato in Nepal con l’accusa di tentato furto, è rientrato in Italia: per il prossimo 21 aprile è stata fissata l’udienza nei suoi confronti in Nepal.

A cura di Giorgia Venturini

È tornato in Italia Tiziano Ronchi, il professore di 27 anni di Brescia che lo scorso 5 marzo era stato fermato in Nepal con l'accusa di tentato furto. Seppur non ci sia ancora stata l'udienza – fissata dal Tribunale nepalese per il prossimo 21 aprile – il docente ha deciso di salire sull'aereo e fare ritorno in Italia. Una decisione che è andata contro quanto suggerito dalla Farnesina che consigliava di restare nel Paese asiatico fino a quando non si fosse espresso il giudice.

Tiziano Ronchi ha ripreso il suo lavoro da insegnante

All'ennesimo rinvio dell'udienza il 27enne ha deciso del ritorno in patria: "Ho preso questa decisione – spiega in una intervista rilasciata a Il Corriere di Brescia – consapevole che questa mia scelta potrebbe influire sul verdetto dei giudici, sbilanciandolo a favore dell’accusa". Una volta in Italia ha precisato: "Sono veramente contento di rientrare nella mia vita. Ora posso ritornare al mio lavoro da insegnante".

Di cosa è accusato in Nepal il docente 27enne

Stando a quanto sostiene l'accusa, Tiziano Ronchi è accusato di aver raccolto in particolare un frammento ligneo durante la visita a un tempio a Bhaktapur. Secondo la versione difensiva avrebbe preso e osservato i reperti per poi riporli dove si trovavano in origine. Nessun furto per la difesa dunque.

Ma per chi ha valutato la vicenda in Nepal, la situazione sarebbe molto più complicata al punto di non aver consentito in un primo momento all’esperto d’arte bresciano di lasciare il Paese asiatico. Ora si capirà come si evolverà il procedimento nei suoi confronti con l'udienza del prossimo 21 aprile.