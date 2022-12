Tir investe uno scooter, 58enne perde entrambi i piedi: il camionista se ne accorge 40 km dopo L’incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra Capriate e Dalmine (Bergamo). Uno scooter è rimasto incastrato per decine di chilometri sotto un tir.

Se n'è accorto solo dopo 40 km, quando è sceso dal camion convinto che le ruote avessero un problema. E il problema c'era eccome: una moto incastrata nella parte anteriore destra del mezzo pesante. È stato denunciato il conducente del tir che, nel tratto di autostrada A4 che attraversa il territorio di Osio Sotto tra Dalmine e Capriate (Bergamo), ha travolto il conducente di uno scooter, che nell'impatto ha perso entrambi i piedi.

L'impatto contro le lamiere del guardrail

Il conducente dello scooter era appena entrato al casello A4 di Dalmine in direzione Milano, quando, pochi chilometri dopo, nel tratto in cui l'autostrada percorre il territorio di Osio Sotto, un camion lo ha travolto scagliandolo contro il guardrail, le cui lamiere gli hanno causato l’amputazione di entrambi i piedi. Un incidente gravissimo di cui però il camionista non si accorge: non lo vede e non lo sente, proseguendo dritto per la sua strada come se nulla fosse.

Il camionista si è accorto dell'incidente dopo 40 km

Ovvero dritto per oltre 40 km, quando si è fermato per controllare il mezzo, convinto che qualcosa non andasse. In quel momento, la brutta sorpresa: lo scooter ormai accartocciato, incastrato nella parte anteriore del camion. L’autista, originario di Salerno, si era fermato allo svincolo della Tangenziale Est di Milano, e qui ha chiamato immediatamente il 112. Raggiunto dagli agenti della Polizia Stradale, adesso è indagato dal pm per lesioni gravissime. Ad aggravare la sua posizione ci sarebbe anche l'omissione di soccorso.