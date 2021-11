Tifoso muore per un malore in un b&b: era a Bergamo per sostenere il Manchester Un tifoso del Manchester è stato trovato morto in un b&b di Bergamo ieri mattina. Il 60enne sarebbe morto per un infarto. Non ci sono infatti lesioni che fanno pensare ad altro. A trovare il corpo è stata l’addetta alle pulizie che poi ha chiamato i soccorsi. La salma sarà rimpatriata nei prossimi giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un tifoso del Manchester è stato trovato morto in un b&b di Bergamo: il decesso, sulla base di una prima analisi svolto dal medico legale, sarebbe riconducibile a un malore. Il corpo è stato trovato ieri, mercoledì 3 novembre, da un'addetta alle pulizie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso: non sono state trovate lesioni sul corpo né tracce che lasciano pensare all'intervento di altre persone.

Il corpo trovato da un'addetta alle pulizie

Il 60enne, come riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", si trovava in città per la partita Atalanta-Manchester che si è svolta martedì sera. L'uomo era arrivato martedì all'Aeroporto di Orio al Serio e sarebbe dovuto ripartire ieri sera. Il corpo è stato trovato all'interno di una stanza di vicolo Pelabrocco dove l'uomo aveva trascorso due notti. Intorno alle 11 del mattino un'addetta delle pulizie ha bussato alla porta della sua stanza, ma senza ottenere alcuna risposta. Dopo avere aperto, lo ha trovato a terra e ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Non è stata disposta l'autopsia: probabilmente morto per infarto

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Presenti anche i carabinieri di Bergamo e la Scientifica. L'uomo probabilmente è morto a casa di un infarto. Il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia e la salma del tifoso si trova per il momento all'ospedale Papa Giovanni XXIII. I carabinieri hanno infatti avvisato l'ambasciata inglese che, a sua volta, informerà i famigliari. Una volta fatto, il corpo sarà fatto rientrare in Inghilterra.