Tifosi del PSG si ritrovano in piazza Duomo: cori e fumogeni prima della partita con il Milan Alcuni tifosi del Paris Saint Germain si sono riuniti in piazza Duomo a poche ore dal fischio d’inizio della partita di Champions League contro il Milan. Secondo le forze dell’ordine, sarebbero almeno un migliaio i parigini che hanno intonato cori e lanciato fumogeni.

A cura di Enrico Spaccini

I tifosi del Paris Saint Germain in piazza Duomo a Milano

Almeno un migliaio di tifosi del Paris Saint Germain si sono riuniti in piazza Duomo a Milano. Tra striscioni, cori e fumogeni, i francesi preparano la sfida di Champions League di questa sera contro il Milan. Il fischio d'inizio è previsto per le 21 e per quell'ora più di 4.300 sostenitori parigini saranno arrivati allo stadio Meazza di San Siro.

Visti gli scontri che ci sono stati ieri sera, lunedì 6 novembre, lungo i Navigli, le forze dell'ordine hanno presidiato piazza Duomo. In un primo momento, polizia e carabinieri hanno bloccato gli accessi per le fermate della metropolitana, per poi liberarle quando i sostenitori francesi hanno dovuto prendere i treni per dirigersi in piazzale Lotto. Da lì partirà il corteo che terminerà sotto lo stadio.