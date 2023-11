I tifosi del Borussia Dortmund invadono Milano: il corteo fino allo stadio di San Siro Sono migliaia i tifosi del Borussia Dortmund che oggi si trovano a Milano in occasione della partita di Champions League contro il Milan, prevista a San Siro per le 21 di questa sera. Disagi alla circolazione dei mezzi di superficie per il passaggio dei tedeschi.

L'onda dei tifosi tedeschi in piazzale Cadorna a Milano

Sono migliaia (almeno 3mila) i tifosi del Borussia Dortmund che oggi si trovano a Milano in occasione della partita di Champions League contro il Milan, prevista a San Siro per le 21 di questa sera.

Un plotone che nel tardo pomeriggio di oggi si è mosso compatto verso il Meazza, e che ha letteralmente invaso le strade del capoluogo lombardo causando disagi alla circolazione dei mezzi privati e pubblici nella zona tra piazzale Cadorna (dove è partito il corteo degli ultrà tedeschi, scortati dalle forze dell'ordine) e Lotto. La circolazione di tram e bus è quindi attualmente deviata lungo il percorso della metro rossa M1 tra Conciliazione, Pagano, Buonarroti e Amendola, in una giornata già resa complessa dallo stop di 11 ore della metro rossa nella tratta tra Cairoli e Pasteur.

Non si registrano, per il momento, particolari momenti di tensione in città. I tifosi gialloneri, in marcia dalle 17 circa, hanno inoltre da poco raggiunto lo stadio di San Siro e stanno pian piano prendendo posto sugli spalti, in attesa del fischio d'inizio: una partita decisiva per i Diavoli del Milan di Pioli, che con questo match si giocano la qualificazione agli ottavi di finale contro la prima squadra del girone F (insieme a Paris Saint-Germain e Newcastle).