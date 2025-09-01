milano
“Ti do fuoco se non stai zitta”: aggredisce e minaccia un’agente, 28enne arrestato

Un ragazzo di 28 anni ha occupato un’imbarcazione in provincia di Mantova. All’arrivo delle forze dell’ordine, ha minacciato un’agente: “Ti do fuoco se non stai zitta”, avrebbe detto.
A cura di Vittoria Brighenti
Nella mattinata di venerdì 29 agosto, sulle sponde del Lago Inferiore del Mincio, una Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Mantova è intervenuta in seguito a una segnalazione di occupazione abusiva di un'imbarcazione.

L'occupante era un ragazzo di 28 anni, che è stato da subito identificato dalle forze dell'ordine. Il proprietario lo aveva sorpreso a bordo e solo dopo ripetute richieste era riuscito ad allontanarlo. La barca non ha riportato ulteriori danneggiamenti o perdite, solo qualche rifiuto lasciato a terra e disordine, che ha richiesto un intervento di pulizia.

All’arrivo della Polizia di Stato, l’uomo ha reagito con violenza, insultando e minacciando in modo sessista una poliziotta. Durante le operazioni, ha acceso un accendino e e ha pronunciato frasi intimidatorie nei suoi confronti: "Ti do fuoco se non stai zitta". La pronta reazione degli agenti ha permesso di bloccare l'individuo senza che si verificassero ulteriori danni o feriti.

Immediatamente accompagnato negli Uffici della Questura, l'occupante è stato denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale. Il giovane, secondo la legge italiana, è da considerarsi innocente sino ad un provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria. Aggiornamenti sull’evoluzione non risultano ancora disponibili dalla Questura di Mantova, dalla Procura o da altre autorità.

Attualità
