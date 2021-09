Tetto a rischio crollo, chiusa una scuola elementare: 300 bimbi rimangono a casa La scuola elementare di via Vallarsa a Milano è stata temporaneamente chiusa e trecento bambini sono stati costretti a rimanere a casa. Il tetto della struttura potrebbe essere a rischio crollo, seppur saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi. Intanto da lunedì i piccoli potranno riprendere le lezioni nella scuola media di via Oglio 20.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 20 settembre, trecento bimbi della scuola elementare di via Vallarsa a Milano sono stati costretti a rimanere a casa. Il tetto della struttura potrebbe infatti essere a rischio crollo, seppur saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi. Ieri i tecnici del Comune, a causa di alcuni infiltrazioni, sono intervenuti sul luogo e hanno trovato degli avvallamenti nella copertura del tetto: "Un'analisi effettuata all'interno, rimuovendo il controsoffitto, ha fatto emergere – si legge in una nota stampa – un movimento di una parte degli elementi del tetto che potrebbe compromettere la sua funzionalità".

Limonta: Se c'è un solo dubbio sulla sicurezza, noi chiudiamo

Per questo motivo, si è deciso di chiudere la scuola: "Noi siamo responsabili e se ci vengono segnalate situazioni di criticità – spiega l'assessore comunale all'Edilizia scolastica, Paolo Limonta – noi verifichiamo immediatamente e nel caso fosse necessario e ci fosse un solo dubbio sulla sicurezza chiudiamo immediatamente la scuola". Dopo l'analisi con uno strutturista, si è deciso di intervenire con un'impresa di manutenzione ordinaria. Da una prima ipotesi, sembrerebbe che per questa attività siano necessari alcuni mesi di lavoro. Maggiori certezze però si potranno avere una volta concluse le verifiche approfondite che si svolgeranno in questa settimana.

Trovato un altro edificio che ospiterà i bambini

Intanto, in accordo con il preside, è stato trovato un edificio in zona che ospiterà i bimbi: da lunedì prossimo, una volta concluso il trasloco di mobili e materiali necessari all'attività scolastica, i piccoli saranno trasferiti nella scuola media di via Oglio 20. Lo stesso edificio ha ospitato, fino ad alcuni giorni fa, i bambini della scuola dell'infanzia che adesso è stata ristrutturata e ha riaperto. In una nota stampa della scuola, il dirigente scolastico ha comunicato ai genitori che in settimana ci sarà una riunione del consiglio d'istituto con i tecnici del comune e i rappresentati dei genitori. "Questa settimana verrà fatto il trasloco degli arredi da parte del Comune e pertanto da domani i ragazzi resteranno a casa. Non è prevista la possibilità di attivare la didattica a distanza in questi giorni".