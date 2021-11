Terrorismo, arrestata a Milano una 19enne originaria del Kosovo Una diciannovenne italiana di origini kosovare è stata arrestata dalla Polizia in un blitz a Milano scattato questa mattina: l’accusa è di associazione con finalità di terrorismo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Bliz antiterrorismo a Milano. La polizia ha arrestato una ragazza di 19 anni italiana di origini kosovare nella mattinata di oggi 17 novembre: l'accusa è di associazione con finalità di terrorismo. La manette sono scattate dopo l'inchiesta della Procura di Milano: il giudice delle indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non è ancora noto il ruolo che ha avuto la giovane nell'associazione e chi sono i suoi possibili complici.

L'arresto a pochi mesi dalla condanna di Alice Brignoli

Il nuovo arresto a Milano arriva qualche mese dopo la condanna di Alice Brignoli, la foreign fighter scappata dal Lecchese in Siria assieme al marito per unirsi all'Isis: è stata condannata a 4 anni per terrorismo internazionale dopo un processo per rito abbreviato. La condanna è stata inferiore di un anno rispetto alle richieste dell'accusa: il giudice ha però disposto per Brignoli l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e una provvisionale per ognuno dei quattro figli della donna. Tutto era iniziato nel 2015 quando la Brignoli nel 2015 aveva seguito il marito Mohamed Koraichi in Siria, portando con sé i tre figli minorenni della coppia. In Siria era nato anche il quarto figlio della donna, rimasta però vedova. A settembre dello scorso anno la donna e i suoi quattro figli erano stati rintracciati dai carabinieri del Ros in un campo profughi nel territorio siriano e rimpatriati: i quattro bimbi erano stati affidati a una casa famiglia mentre la madre era finita in carcere. Per la "mamma Isis", come è stata soprannominata, si sono poi aperte le porte del Tribunale.