Terremoto nella notte a Bascapè, nel Pavese: avvertito anche nel Milanese

A cura di Francesco Loiacono

Un lieve terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è avvenuto nella notte di oggi nella zona di Bascapè, in provincia di Pavia. L'epicentro del sisma, come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a due chilometri a nord-ovest da Bascapè all'1.18 di notte, a una profondità di 34 chilometri.

Qualche segnalazione dei cittadini sui social: nessun danno

Il terremoto, localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma, è stato molto lieve, ma è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni a sud di Milano. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcune segnalazioni a Carpiano, comune del Parco agricolo sud al confine con la provincia di Lodi. Ma sui social ci sono state segnalazioni anche da Pero, comune dell'hinterland ovest del Milanese praticamente attaccato al capoluogo lombardo. Dati l'orario in cui si è verificata la scossa e la sua lieve entità, comunque, non sono stati tanti coloro che l'hanno avvertita.

La forte scossa dello scorso 17 dicembre a Milano: Mai un terremoto così forte in 100 anni

Diversamente era andata lo scorso 17 dicembre, quando nel pomeriggio si era verificato un terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a quattro chilometri da Pero e ad una profondità di 56 chilometri. La scossa in quella circostanza era stata distintamente sentita a Milano e anche in altre zone della Lombardia. Si era trattato di un evento raro: l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Fanpage.it aveva fatto sapere che negli ultimi cento anni non si era mai verificato un terremoto così forte a Milano, che è una zona a basso rischio sismico.