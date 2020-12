Scossa di terremoto nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre a Milano. La terra ha tremato per un paio di minuti registrando una magnitudo di 3.8. L'epicentro è stato registrato a Trezzano sul Naviglio, a un chilometro dal capoluogo lombardo e a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita alle 16.17 in più zone della Lombardia. A confermalo anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Milano che a Fanpage.it hanno fatto sapere che: "Un terremoto a Milano mai così forte negli ultimi cento anni".

Secondo quanto scrivono gli utenti dell'app Rilevatore Terremoto, la scossa sarebbe stata sentita fino a 14 chilometri da Milano registrando 45 segnalazioni in un raggio di 67 chilometri. Le altre zone della Lombardia ad essere colpite dal terremoto sarebbero state anche le province di Varese, Monza e Como. Altri sui social segnalano vibrazioni minori a Novara. I vigili del fuoco di Milano, contattati da Fanpage.it, hanno fatto sapere che per il momento non è stato segnalato nessun danno a edifici e nessuna persona sarebbe rimasta ferita: solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.

Intanto arrivano le prime reazioni sui social. Dalla pagina Facebook di Trezzano sul Naviglio c'è chi scrive: "Sono al settimo piano. Ho sentito la poltrona tremare, ma le lampadine non si sono mosse". In un altro commento si legge: "Sembrava una bomba! Fortunatamente è durata 2 secondi". E ancora: "Qui si è aperta la porta di ingresso".