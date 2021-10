Termosifoni accesi da oggi 15 ottobre a Milano, ma scatta l’appello: “Rinviare finché clima è mite” Da oggi, venerdì 15 ottobre, inizia la stagione termica a Milano. Si possono accendere termosifoni e impianti di riscaldamento per massimo 14 ore al giorno. Dalla neo assessora all’Ambiente Elena Grandi è arrivato l’invito a tutti i cittadini milanesi a posticipare l’accensione degli impianti fino a quando il freddo non sarà più intenso.

A cura di Francesco Loiacono

Termosifoni accesi da oggi, venerdì 15 ottobre 2021, a Milano. È infatti iniziata ufficialmente la stagione termica, anche se già da qualche giorno in alcuni condomini e uffici della città, complici le temperature scese bruscamente, erano stati accesi gli impianti di riscaldamento. Da oggi, come ha spiegato in una nota il Comune, gli impianti di riscaldamento all'interno di case, uffici e negozi potranno essere accesi fino a un massimo di 14 ore al giorno. La stagione termica si chiuderà poi il 15 aprile 2022.

L'invito della neo assessora all'Ambiente: Rinviare l'accensione

Nonostante la possibilità di accendere i termosifoni e gli altri impianti di riscaldamento, dalla neo assessora all'Ambiente Elena Grandi, appena insediatasi a Palazzo Marino, è arrivato l'invito a tutti i cittadini milanesi a posticipare l'accensione degli impianti fino a quando il freddo non sarà più intenso. "Il clima è ancora mite ed è importante, dove si può e fino a quando le temperature lo consentiranno, rinviare l’accensione dei termosifoni o comunque mitigare il grado di calore degli impianti", ha scritto l'assessora in una nota, chiedendo a tutti i milanesi "un gesto di responsabilità ambientale". D'altronde è ormai risaputo l'impatto che l'accensione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento ha sull'inquinamento atmosferico: negli anni passati è stato soprattutto nella stagione invernale che si sono registrati i maggiori accumuli di polveri sottili e altri inquinanti nell'aria.

Come impostare il riscaldamento in case e uffici

Cosa prevedono le norme per quanto riguarda il riscaldamento di case e uffici? Come già scritto, gli impianti possono restare accesi per massimo 14 ore al giorno. Devono essere impostati in maniera da garantire una temperatura all'interno delle abitazioni di 20 gradi centigradi, con una tolleranza di due gradi in più o meno. Chi volesse utleriori informazioni può contattare via telefono o mail lo Sportello energia del Comune di Milano.