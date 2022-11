Tenta il suicidio buttandosi dal ponte: due poliziotti si tuffano in acqua e lo salvano Uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi da un ponte: è stato salvato grazie l’intervento immediato di due agenti di polizia che si sono tuffati in acqua per salvarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Uomo di anni 63 ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte Nuovo a Lecco che attraversa l'Adda poco prima la mezzanotte di ieri lunedì 7 novembre.

A evitare il peggio s0no stati fortunatamente due agenti della polizia stradale della polizia di Stato di Lecco che hanno assistito alla scena e si sono immediatamente tuffati per salvarlo.

L'allarme lanciato dai passanti

Dalle informazioni riportate su Lecco Today, erano circa le 23.50 quando gli agenti hanno visto sul ponte Kennedy delle auto ferme e gli automobilisti che segnalavano un uomo che si era appena gettato in acqua, molto probabilmente con il tentativo di togliersi la vita.

L'intervento degli agenti di polizia

Gli agenti hanno così deciso di raggiungere la sponda del fiume e cercare di avvistare l'uomo. Non vedendolo a causa del buio si sono tuffati in acqua aiutandosi anche con alcune torce elettriche. Si sono tuffati nonostante la temperature molto fredde dell'acqua. Poco dopo il 63enne è stato trovato e messo in salvato.

L'uomo si trova ora in ospedale

Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile dell'Arma dei carabinieri per dare anche il loro aiuto. Gli agenti intanto sono riusciti a portare a riva la vittima, in evidente stato confusionale e affidarlo alle cure dei sanitari. Si trova ora all'ospedale "Manzoni" di Lecco dove è arrivato in codice giallo.

Ora si sta cercando di capire cosa sia successo nel dettaglio, ma non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto estremo. Ora la speranza è che la vittima si riprenda: è viva grazie all'immediato intervento degli agenti di polizia.