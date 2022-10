Tenta di uccidere un uomo prendendolo a sprangate un uomo: è in gravissime condizioni Un uomo è stato preso a sprangato da un 42enne a Milano: il 33enne adesso si trova in fin di vita ed è ricoverato in prognosi riservata.

Un uomo è stato quasi ammazzato da un 42enne per essere stato preso a sprangate da un 33enne. L'episodio si è verificato a Milano. La vittima è stata trasferita d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Fatebenefratelli. È stato ricoverato in prognosi riservata. Il presunto responsabile è stato portato in carcere a San Vittore.

L'uomo sarebbe stato colpito tre o quattro volte

Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito in testa almeno tre o quattro volte con un oggetto che sarebbe molto simile a una spranga di ferro. L'episodio si è verificato nella giornata di lunedì 24 ottobre 2022. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno Marina Petruzzella.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, la vittima sarebbe stata aggredita tre giorni fa. Non è chiaro il motivo di questo assurdo gesto né se i due si conoscessero già. Fatto sta che lo avrebbe colto alla sprovvista. A causa della sprangate, il 33enne ha riportato lesioni gravissime che potrebbero causargli la morte.

È ricoverato in prognosi riservata

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118 dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari gli hanno fornito le prime cure sul posto dopodiché hanno valutato di trasferirlo in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Fatebenefralli.

Adesso si trova in prognosi riservata. L'uomo che lo avrebbe colpito è stato portato in carcere e adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Nella giornata di domani, giovedì 27 ottobre, si svolgerà l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Luca Milani.