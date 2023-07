Tenta di scappare dopo un incidente, ma non si accorge di avere un carabiniere in auto Un automobilista ha prima provocato un incidente in provincia di Piacenza e poi si è dato alla fuga fino a Stradella, a Pavia: qui l’ha fermato un carabiniere che è riuscito a entrare nella sua auto.

A cura di Giorgia Venturini

Ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri dopo aver provocato un incidente a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ma non si è accorto che quando ha tentato la fuga un militare era già salito sull'auto. Il posto di blocco e il definitivo fermo sono accaduti a Stradella, in provincia di Pavia.

Prima l'incidente e poi la fuga

Stando a quanto accaduto, erano le 9.30 quando una pattuglia dei carabinieri ha assistito ad un incidente stradale tra un furgone ed un'auto. Subito sono scattati i controlli dei militari, ma intanto l'automobilista responsabile dell'impatto è risalito in macchina e ha tentato la fuga. A tutta velocità è arrivato fino a Stradella, in provincia di Pavia. Qui i carabinieri di Castel San Giovanni che lo inseguivano e chiedendo il supporto dei colleghi del paesino pavese sono riusciti a bloccarlo nuovamente.

Fermato dal carabiniere salito in auto

Fermato di nuovo l'uomo ha provato di nuovo la fuga sapendo però che intanto a bordo della sua auto era entrato un carabiniere. Il militare è riuscito a fermare la seconda fuga dell'automobilista azionando il freno a mano: l'auto è andata a sbattere contro il muro di un edificio. Per l'uomo è così scattata la denuncia: ora verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.