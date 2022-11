Tenta di rimediare alla rapina riconsegnando il portafogli alla vittima, ma gli dà quello di un altro Un 18enne è stato sorpreso dalla vittima mentre gli rubava il portafogli. Per rimediare, e poi scappare, gli dà quello di un’altra persona già vuoto. La polizia lo ha arrestato per rapina impropria.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Lo aveva appena derubato in un negozio di Milano, ma era stato beccato dalla vittima stessa. Allora, cercando di rimediare in qualche modo e di guadagnare un po' di tempo, gli ha consegnato un portafogli. Peccato, però, che non era quello della vittima, ma di un'altra persona a cui l'aveva sottratto poco prima.

La rapina e il portafogli sbagliato

È successo tutto in via San Michele del Carso, poco fuori dal centro del capoluogo lombardo nel pomeriggio di martedì 15 novembre. Il ragazzo, un diciottenne di origini romene con precedenti, si era avvicinato a un uomo di 71 anni all'interno di uno dei negozi che si affacciano sulla strada. Una volta arrivato abbastanza vicino, gli ha sfilato il portafogli ed è scappato.

Il colpo perfetto, se non fosse che la vittima si è accorta di quanto appena accaduto. Lo ha rincorso e dopo pochi metri lo ha bloccato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ladro ha tentato di rimediare al danno dandogli un portafogli. Ma non quello che gli aveva appena sottratto, un altro. Questo apparteneva a un'altra persona ancora che, probabilmente, aveva appena rubato ed era già completamente vuoto.

L'aggressione alla guardia giurata e l'arresto

Nel frattempo, dopo aver assistito alla scena, ai due si avvicina la guardia non armata del negozio. Ha cercato di convincere il 18enne a riconsegnare il portafogli giusto, ma questo ha risposto aggredendola con vari calci e pugni.

Per fermare il ragazzo è stato necessario l'intervento della polizia, che lo ha arrestato con l'accusa di rapina impropria. Alla fine, il portafogli sottratto è tornato al legittimo proprietario.