“Tempesta di terra”, poi grandine e perfino neve: maltempo a Pavia e provincia Una breve ma intensa ondata di maltempo ha interessato nella giornata di ieri il Pavese. Prima forti raffiche di vento, poi un temporale con grandine. E in alcuni comuni ha anche nevicato.

A cura di Francesco Loiacono

La grandinata di ieri sera nel Pavese (da Facebook)

Una breve ma intensa ondata di maltempo ha colpito ieri la provincia di Pavia, incluso il capoluogo. Nel pomeriggio è iniziato tutto con un forte vento, che ha interessato anche altre zone della Lombardia come le province di Milano, Monza e Varese. In Lomellina il fenomeno si è manifestato in maniera singolare, con una sorta di "tempesta di terra". A Pavia le raffiche di vento sono arrivate a 60 chilometri orari e hanno causato diversi danni e disagi, anche se per fortuna non si sono registrati feriti. Tra gli interventi più impegnativi dei vigili del fuoco quello presso la Chiesa evangelica di Pavia, il cui tetto è stato in parte scoperchiato. Si segnalano poi altre coperture di edifici danneggiate e alberi caduti.

Dopo il vento forte un temporale con grandine

Dopo il vento forte del pomeriggio, nella tarda serata il maltempo è proseguito con un breve ma intenso temporale che ha interessato sempre la zona del Pavese. Dal cielo si sono abbattute pioggia, grandine e perfino neve, in alcuni comuni come Brallo di Pergola (che si trova a 950 metri di altitudine) e Santa Margherita di Staffora, nella zona montana dell'Oltrepò pavese. A documentare i fenomeni meteorologici alcuni video pubblicati poi sui social network.

La grandinata ha causato disagi sulle strade, che si sono rapidamente imbiancate. Alcuni automobilisti sono stati costretti a fermarsi sotto i cavalcavia per evitare danni alle vetture. A Pavia i vigili del fuoco sono intervenuti in più circostanze a seguito di segnalazioni di allagamenti di cantine e altri locali. Anche in questa circostanza, fortunatamente, non sono però stati segnalati feriti.