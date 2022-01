Tamponamento sull’autostrada A7: muore la dottoressa di 39 anni Chiara Picchi Una dottoressa di 39 anni ha perso la vita in un tragico schianto ieri sera sull’autostrada A7 Milano-Genova: qui tre auto sono state coinvolte in un tamponamento. La donna è stata soccorsa già in arresto cardiaco.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Chiara Picchi, la dottoressa di Milano di 39 anni è morta in un incidente sull'autostrada A7 Milano-Genova nella serata di ieri 20 gennaio. Dalle prime informazioni, la tragedia è accaduta prima delle 20 all'altezza di Binasco: qui tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, tra questa anche quella della 39enne.

La donna soccorsa già in arresto cardiaco

Cosa sia successo è ancora al vaglio della polizia stradale. Tra le ipotesi quella che una della auto abbia avuto un guasto e si sia fermata in mezzo alla carreggiata, inevitabile pochi secondi dopo l'impatto. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: purtroppo la dottoressa è stata già trovata in arresto cardiaco. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia. Purtroppo qui è morta poco dopo. Uno delle altre persone coinvolte è stata portata in condizioni disperate al Policlinico dove è ancora ricoverata in gravissime condizioni. Non sarebbe in fin di vita invece un terzo ferito di 47 anni. Ora le indagini potranno chiarire tutti i particolari dell'accaduto.

Altri incidente mortale a San Donato

Ieri altro tragico incidente a San Donato, alle porte di Milano. Una donna di 38 anni è morta e la madre, una signora di 65 anni, è in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro un'altra vettura con a bordo tre giovani di 19, 24 e 27 anni, rimasti a loro volta feriti ma in modo lieve. La causa dello scontro potrebbe essere stata una precedenza non rispettata, anche se la dinamica è al vaglio della polizia locale.