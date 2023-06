Tamponamento sulla Paullese: gravissima un’infermiera di 30 anni Una 30enne è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto sulla strada Paullese, all’altezza di Monte Cremasco (Cremona): la giovane donna si stava recando in ospedale a Crema per iniziare il suo turno da infermiera.

Foto di repertorio

Non ha lasciato scampo a una 30enne residente a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) il gravissimo incidente avvenuto martedì scorso sulla strada Paullese, all'altezza di Monte Cremasco (Cremona). La donna, diretta all'ospedale Maggiore di Crema per iniziare il suo turno da infermiera, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe fermata all'improvviso tra le corsie della superstrada che conduce fino a Milano: non è chiaro se l'abbia colta un malore, o se la sua Renault Clio abbia avuto dei problemi. Le sue condizioni, adesso, sono disperate.

La ricostruzione della dinamica

È in questo momento che sarebbe stata tamponata con violenza dalla Fiat 500X di un 47enne di Cassina de' Pecchi, proveniente da dietro e rimasto illeso: l'uomo ha raccontato ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Crema di essersi accorto troppo tardi della vettura ferma, e di non aver potuto così evitare l'impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi numerosi mezzi di soccorso, l'elicottero e i Vigili del fuoco, mentre sulla Paullese si sono formate lunghe code di automobilisti.

Le condizioni della vittima

La donna, trasportata in eliosoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si trova attualmente in prognosi riservata: restano gravissime le sue condizioni, peggiorate drasticamente poche ore dopo l'incidente. Dopo un delicato intervento alla testa, i medici dovranno verificare se sia ancora presente l'attività cerebrale.