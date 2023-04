Taglia le orecchie ai due suoi cani: scatta la denuncia per maltrattamento Un uomo è stato denunciato per maltrattamento perché ha tagliato le orecchie ai suoi due cani per motivi estetici.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato denunciato per maltrattamento verso gli animali. La violenza era stata fatta nei confronti dei suoi cani, due dogo argentini: ai due animali sono stati tagliate le orecchie.

La denuncia dei carabinieri forestali

Stando a quanto accaduto, quando i carabinieri forestali di Arcisate, in provincia di Varese, hanno fermato l'uomo questo non ha saputo spiegare che il taglio era stato fatto per motivi sanitari: sarebbe questa dell'unica possibilità precisa dalla legge. Così non era. Per questo subito i militari hanno fatto scattare le denuncia. Tra le ipotesi quella che l'uomo abbia tagliato le orecchie ai cani per motivi estetici: qualcosa di vietato e che crea violenza nei confronti dei cani.

Cosa prevede la legge

Tagliare le orecchie ai cani è vietato secondo la Convenzione Europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia ratificata dall’Italia nel 2010. Nel dettaglio, la normativa prevede che sono vietati qualsiasi interventi chirurgici "destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi, quali a titolo di esempio il taglio di coda e delle orecchie per finalità estetiche, sono vietati". Un divieto disciplinato dal codice penale con il reato di maltrattamento di animali. Il reato prevede un massimo di reclusione fino a 18 mesi e con una multa da 5mila a 30mila euro.