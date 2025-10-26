milano
Svastica fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai: denunciato un uomo

Un uomo di 45 anni è stato denunciato perché accusato di istigazione all’odio razziale per aver disegnato una svastica, seguita dal simbolo uguale e poi dalla Stella di David fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai.
A cura di Ilaria Quattrone
È stato denunciato un uomo di 45 anni perché ritenuto responsabile di aver disegnato a Milano una svastica, seguita da un un uguale e subito dopo da una Stella di David, fuori dallo studio del regista e fotografo Ruggero Gabbai. I carabinieri del nucleo informativo di Milano lo hanno individuato nei giorni scorsi. Il 45enne è un incensurato, che è anche residente in provincia di Monza e Brianza, e adesso dovrà rispondere dell'accusa di minacce aggravate dall'odio razziale.

Chi è Ruggero Gabbai

La vittima come dicevamo è Ruggero Gabbai. Nato e cresciuto a Milano, è stato anche consigliere comunale nel capoluogo meneghino. Diversi i documentari che ha dedicato alla memoria della Shoah. Da ultimo, il documentario "Liliana" che racconta la vita della senatrice Liliana Segre. Gabbai è un noto esponente del mondo ebraico milanese.

La dinamica dei fatti

I fatti risalgono allo scorso 5 settembre. Fuori dallo studio del fotografo, che si trova in via Sirte, è apparsa la svastica, disegnata utilizzando della vernice rossa, seguita da un uguale e poi dalla Stella di David. Il regista era andato subito a denunciare l'accaduto alla Digos. Gli investigatori hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, che sono installate in zona. Quelle, insieme ai sistemi di lettura delle targhe, hanno permesso di risalire al veicolo del 45enne e di conseguenza al suo volto.

Dagli accertamenti è poi emerso che sarebbe responsabile di episodi analoghi. Come un'altra scritta antisemita davanti agli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese o altre apparse nel quartiere ebraico di Bande Nere. E proprio lo scorso 14 ottobre, i carabinieri hanno perquisito la sua automobile e trovato una bomboletta spray rossa.

