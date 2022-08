Svaligiano una casa di Bergamo, ma prima di scappare si fermano a mangiare merendine e bere prosecco In un appartamento della provincia di Bergamo, due ladri hanno portato via monete, gioielli e computer. Prima di scappare, si sono fermati in cucina a mangiare merendine e bere prosecco.

Hanno svaligiato un appartamento, ma prima di andare via si sono fermati in cucina a mangiare merendine e brindare con una bottiglia di prosecco: i resti di questi festeggiamenti sono stati ritrovati dai proprietari di un'abitazione che si trova a Torre Boldone, comune in provincia di Bergamo. I due erano fuori per le vacanze e quando sono rientrati hanno trovato la loro casa a soqquadro.

I furti messi a segno in altri appartamenti

In base a quanto hanno raccontato le due vittime al quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", la coppia era via dal 16 agosto. A loro avviso, i ladri avrebbero guardato dentro ogni cassetto e armadio: "Ho denunciato tutto ai carabinieri e, per quanto ne so, in zona ci sono stati anche altri furti, tanto che qualcuno ha affisso sulla porta d'ingresso del palazzo un foglietto con la scritta: ‘Attenzione, ladri in azione'".

Portati via computer, gioielli e monete da collezione

In base alle ricostruzioni eseguite dai militari i due responsabili, per entrare in casa, hanno danneggiato la portafinestra del balcone. Dopodiché hanno portato via gioielli, computer e alcune monete da collezione. Si potrebbe trattare di circa tremila euro di bottino. I malviventi, stando al racconto della donna, avrebbero inoltre scritto un numero su un mobile: "Ancora oggi non ne capisco il motivo".

Potrebbe anche essere un modo per indicare che, fino a questo momento, sono stati commessi ben quattro furti. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso. Grazie agli elementi raccolti si cercherà di risalire ai due ladri e soprattutto se questi siano responsabili dei furti messi a segno sul resto del territorio.