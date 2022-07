Svaligiano un appartamento in centro a Milano: portato via un bottino da 18mila euro Hanno svaligiato un appartamento e portato via un bottino da 18mila euro: è successo a Milano in una via del centro.

Hanno portato via un bottino da 18mila euro: è successo a Milano, nella centralissima via Michelangelo Buonarroti. I proprietari di casa sono una donna di 35 anni e un uomo di 42. Sul posto gli agenti della polizia di Stato che hanno svolto tutti i rilievi del caso così da poter risalire all'identità dei rapinatori.

I ladri avrebbero forzato una finestra

Sono stati proprio i proprietari di casa a denunciare il furto: intorno alle 23 di ieri sera, giovedì 14 luglio, sono rientrati e hanno trovato una finestra forzata. L'intero appartamento era a soqquadro. Nessuno dei vicini sembrerebbe aver sentito qualcosa. In base agli accertamenti delle forze dell'ordine, i ladri avrebbero rubato monili, preziosi e orologi. Gli agenti adesso cercheranno di analizzare i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sono presenti in zona.

Un 37enne è stato legato, picchiato e minacciato

Solo alcuni giorni prima, un uomo di 37 anni è stato vittima di una terribile aggressione avvenuta sempre a Milano: tre uomini sarebbero entrati in casa sua fingendosi poliziotti. Lo avrebbero legato, picchiato e minacciato. Il tutto – che è accaduto in zona Loreto – per farsi dare soldi e droga.

L'uomo avrebbe poi denunciato il fatto alla polizia nonostante le minacce ricevute. Gli agenti, coordinati dalla Procura di Milano, sono riusciti a risalire all'identità dei presunti rapinatori. Oltre loro tre, è stato arrestato un quarto uomo che avrebbe avuto il ruolo di autista durante il fatto. Adesso si trovano nel carcere di San Vittore e dovranno rispondere di rapina, tentata estorsione e sequestro di persona.