Svaligia e occupa diverse case mentre proprietari sono in vacanza: ladro condannato a tre anni È stato condannato a tre anni l’uomo che, quest’estate, entrava nelle case dei proprietari che erano via in vacanza e, prima di svaligiarle, le viveva per qualche giorno.

A cura di Giorgia Venturini

Non si accontentava solo di svaligiare le case di proprietari, che erano in vacanza al mare, ma le occupava anche per giorni dando vita alla sua personale vacanza abusiva. È questo quanto contestato a un uomo di 35 anni, originario del Marocco, che il 14 agosto è stato arrestato.

Nella giornata di oggi, venerdì 16 settembre, è stato condannato a tre anni e un mese per furto aggravato e violazione di domicilio dopo un giudizio con rito abbreviato.

Il furto nella casa a Bergamo

Nel mirino era finita soprattutto una casa al civico 406 in via Carducci a Bergamo: le proprietarie, ovvero due sorelle, erano via. Una era fuori per lavoro e una in ferie. Il ladro era entrato in casa e aveva iniziato a cercare oggetti di valore. Poi però ha deciso di restare qualche giorno.

Ad accorgersi che l'abitazione era abitata erano stati alcuni vicini che la sera avevano visto le luci accese e avevano sentito alcuni colpi di tosse. Pensavano però che si trattasse di una delle due proprietarie, invece era l'intruso. Per un paio di giorni aveva occupato abusivamente la casa, per poi andarsene portando via contanti e beni di valore.

Il secondo colpo a distanza di pochi giorni e l'arresto

Ma non era l'unica abitazione che il 35enne aveva scelto. Anche in un'altra casa, poco distante dall'altra, l'uomo aveva occupato l'abitazione di una famiglia che si trovava in vacanza in Liguria. Il giorno prima di Ferragosto, il 14 agosto, gli agenti della Questura lo hanno colto in flagranza di reato e lo hanno arrestato. È stato poi portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria e poi condannato.