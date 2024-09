Supplente di un liceo abusa di due studentesse: sospeso dall’insegnamento per un anno

video suggerito

A Como un docente è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale e istigazione alla corruzione. L'uomo, originario di Como, è stato per il momento sospeso dall'insegnamento per un anno. Le vittime di questi atti sono due studentesse di un liceo di Como che tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera lo hanno denunciato.

L'indagato ha 26 anni. Dopo aver terminato gli studi universitari, lo scorso anno ha iniziato a lavorare come supplente in una scuola superiore. Oltre all'insegnamento, si occupa anche di un servizio da pr in una discoteca. Ed è proprio in questo locale, che avrebbe stretto relazioni più intime con alcune studentesse e in particolare modo con le due che poi lo hanno denunciato.

Come riportato dal quotidiano La Provincia di Como, una di loro è minorenne ed è stata proprio lei a far partire l'inchiesta della Procura. La giovane, al termine di una serata, si è presentata negli uffici della Questura di Como e ha raccontato quanto vissuto. Gli investigatori hanno poi scoperto che l'uomo avrebbe spesso chiesto prestazioni sessuali alle ragazzine in cambio della possibilità di poter essere avvantaggiate con le verifiche. Da qui, l'accusa di istigazione alla corruzione.

La Procura ha depositato una richiesta di misura cautelare a carico del supplente. Quest'ultimo non si sarebbe presentato in sede di interrogatorio. Nei giorni scorsi il giudice delle indagini preliminari Massimo Mercaldo ha firmato un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per un intero anno. La sospensione è già operativa ed è stata già notificata all’Ufficio scolastico provinciale.