Suor Anna Donelli non è più in carcere: resta indagata per concorso esterno in associazione mafiosa Il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare a suor Anna Donelli, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa dopo l’inchiesta antimafia della Procura di Brescia. La religiosa non è più agli arresti ai domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Anna Donelli (foto da LaPresse)

Suor Anna Donelli non è più agli arresti ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Brescia revocando la misura cautelare alla religiosa, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa dopo l'inchiesta antimafia della Procura di Brescia.

Nel mirino dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia c'è la cosca di ‘ndrangheta Tripodi: nella giornata di ieri giovedì 5 dicembre sono finite in manette 25 persone. Ma nel dettaglio di cosa è indagata suor Donelli?

Stando alle indagini, mentre era volontaria nel carcere di Brescia avrebbe veicolato i messaggi tra Francesco Candiloro e Stefano Terzo Tripodi: il primo era in carcere a Brescia con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Marcello Bruzzese e il secondo finito ora tra gli arrestati della recente operazione antimafia. Non solo: all'interno della casa circondariale avrebbe anche evitato controversie sempre a favore della famiglia vicina alla criminalità organizzata. Insomma, secondo l'accusa, la religiosa trasmetteva "ordini, direttive, aiuti morali ai soggetti sodali e contigui al sodalizio reclusi in carcere". Secondo gli atti del Tribunale tra la suora e Stefano Tripodi ci sarebbe stato un "patto", ricostruito dagli inquirenti tramite le intercettazioni.

Dall'arresto Anna Donelli si sta difendendo dalle pesanti accuse. A seguirla è il suo avvocato Robert Ranieli, che in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha fatto sapere: "Chi la conosce bene non può accettare di credere a una sua intenzionalità rispetto ad accuse così infamanti. Come avvocato mi riservo di studiare attentamente le carte ma a una prima lettura non vedo prove dirette e concrete, solo chiacchiere da parte di altri che possono indurre a pensare quello che non è".