Sulla linea verde della metro un passeggero ha aggredito due dipendenti Atm L’episodio è accaduto intorno alle 23.45 di ieri, sabato 8 ottobre, nella stazione di Cascina Gobba sulla Linea 2 della metropolitana.

A cura di Enrico Tata

Aggressione sulla linea verde della metropolitana di Milano. Due dipendenti di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, sono stati aggrediti nel corso della notte da un ragazzo di 22 anni. Il giovane li ha presi a calci e a pugni quando i due si sono avvicinati per chiedergli spiegazioni, dato che era arrivata loro la segnalazione di un passeggero molesto. I due operatori, un 33enne e un 51enne non hanno riportato ferite gravi. Il presunto aggressore, invece, non aveva con sé i documenti, ma ha affermato di avere 22 anni e di avere la nazionalità marocchina. Bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto dopo la segnalazione degli addetti Atm, il giovane è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere della accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'episodio è accaduto intorno alle 23.45 di ieri, sabato 8 ottobre, nella stazione di Cascina Gobba sulla Linea 2 della metropolitana.

Un'altra aggressione a un dipendente di Atm

Un mese fa un altro dipendente Atm è stato aggredito da un passeggero. In servizio alla fermata Affori della linea 3, ha fermato un uomo che aveva appena saltato i tornelli d'accesso alle banchine della metropolitana. Per tutta risposta, quest'ultimo l'ha colpito con una testata e poi è scappato. L'operatore è stato accompagnato immediatamente al pronto soccorso, ma per fortuna anche in questo caso le ferite riportate non erano di grave entità. I suoi colleghi si sono messi subito sulle tracce del responsabile. Il 26 agosto scorso, invece, una dipendente Atm è stata presa a schiaffi da un passeggero sprovvisto di titolo di viaggio.