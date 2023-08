Sul lago di Como quasi 9 imbarcazioni su 10 sono irregolari, multe fino a 92mila euro La guardia di finanza ha controllato 111 imbarcazioni sul lago di Como. Di queste, 96 sono risultate irregolari. Nei prossimi giorni saranno esaminate anche alcune società di Taxi Boat.

A cura di Enrico Spaccini

Quasi 9 imbarcazioni su 10 che ogni giorno solcano le acque del lago di Como sono irregolari. Il dato è emerso dai controlli effettuati nelle ultime settimane dalla guardia di finanza comasca. Visto il gran numero di turisti che questa estate sta affollando le coste del Lario, le fiamme gialle hanno voluto approfondire il servizio di sorveglianza per la tutela del pubblico. Per questo motivo, ad oggi sono state esaminate 111 imbarcazioni, delle quali 96 sono risultate irregolari e porteranno a sanzioni fino a 92.733 euro.

Questo, tuttavia, è solo un primo bilancio delle verifiche che sono state effettuate dalle motovedette sul lago e negli imbarcaderi. Considerando anche il periodo di Ferragosto, infatti, sono ancora in corso "ulteriori e specifici accertamenti volti a verificare la posizione lavorativa di persone intente a restare la loro opera per conto di alcune società di Taxi Boat", fa sapere la guardia di finanza.

Il fenomeno del noleggio di barche per gite sul lago è particolarmente accentuato nei mesi estivi. Per questo motivo per le fiamme gialle di Como, e la Procura locale, è necessario un lavoro di prevenzione che contrasti le condotte illecite che potrebbero mettere in pericolo turisti e non solo.

Tra le imbarcazioni controllate non ci sono solo quelle appartenenti ad attività commerciali, ma anche quelle condotte da soggetti privati. Le irregolarità più comuni riscontrate al momento, oltre a quelle relative ai rischi per la navigazione di linea, ci sono anche quelle dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione.