Motoscafo affonda sul lago di Como per il maltempo, 5 persone salvate dalle altre imbarcazioni Un motoscafo preso a noleggio si è ribaltato sul lago di Como a causa del maltempo di ieri sera. Le 5 persone a bordo sono state salvate dalle altre imbarcazioni private.

A cura di Enrico Spaccini

Il motoscafo ribaltato sul lago di Como (foto dei vigili del fuoco)

Un motoscafo con cinque persone a bordo è affondato intorno alle 19 di ieri, mercoledì 16 agosto, nelle acque del lago di Como tra i comuni Bellano e Dervio (in provincia di Lecco). Alcuni natanti a bordo di altre imbarcazioni private si sono accorti di quanto stava accadendo e, nonostante le onde provocate dal maltempo, sono riusciti a raggiungere i naufraghi e a portarli a riva.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una bomba d'acqua ha colpito le zone del lago di Como. Il temporale ha portato con sé anche raffiche di vento e, quindi, onde intense. Probabilmente è questa la causa del ribaltamento del motoscafo sul quale navigavano cinque persone.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, pare però che a causa del maltempo il motoscafo, preso a noleggio, abbia imbarcato una notevole quantità di acqua. Chi si trovava a bordo ha fatto in tempo a indossare i giubbotti di salvataggio ed è stato, poi, tratto in salvo da altri natanti che passavano per quelle zone.

Quando i vigili del fuoco si sono mobilitati per il naufragio, non sapevano che quelle cinque persone erano già al sicuro perciò la mobilitazione è stata importante. Da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi che si sono occupati dell'individuazione del relitto. L'imbarcazione, trovata ribaltata e quasi interamente inabissata, è stata recuperata e trainata a riva.