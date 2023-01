Suicidio in metro a Porta Venezia: è morta la persona che si è lanciata sotto a un treno Non c’è stato nulla da fare per la persona che si è suicidata lanciandosi sotto a un treno nella stazione Porta Venezia della metro rossa a Milano.

A cura di Alessia Rabbai

Metro rossa Milano

È morta la persona che si è lanciata sotto un treno della metropolitana rossa M1 a Milano. I fatti risalgono alla serata di ieri, venerdì 27 gennaio, e si sono verificati nella stazione di Porta Venezia. Non è ancora noto se la vittima sia un uomo o una donna, né se ne conoscono le generalità. Da quanto si apprende purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Il decesso è infatti sopraggiunto sul colpo, quando il convoglio in transito in stazione l'ha urtata. Si tratta di un suicidio in quanto si è gettato volontariamente sui binari al passaggio del treno.

Una persona si è lanciata sotto al treno in transito

Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto per i rilievi scientifici e che indaga per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto, erano da poco passate le 19. A quell'ora la metropolitana è affollata da chi torna a casa da lavoro, tra cittadini e pendolari, che si apprestano ad iniziare il weekend. Questa persona si trovava sulla banchina in direzione Sesto Primo Maggio. Quando il treno è entrato in stazione si è lanciata, con l'intenzione di compiere l'estremo gesto. Ad assistere alla scena c'erano gli altri viaggiatori, che non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Tratta della metro rossa bloccata tra Pasteur e Palestro

Presenti sul posto oltre agli agenti della Polizia di Stato anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per recuperare il corpo e il personale sanitario del 118 in ambulanza, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la linea rossa che è stata sospesa in una giornata di sciopero. La tratta è stata temporaneamente interrotta tra le fermate Pasteur e Palestro, lungo entrambe le direzioni, per permettere le operazioni di soccorso e consentire alle forze dell'ordine di svolgere rilievi in sicurezza. Atm ha attivato dei bus sostitutivi, per agevolare lo spostamento dei passeggeri.