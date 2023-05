Studenti ubriachi si arrampicano su una gru e passeggiano sul braccio a 35 metri d’altezza Due studenti universitari di 23 anni sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Gli agenti della polizia li hanno trovati sul braccio di una gru in zona Brera, a Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Due studenti universitari sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Gli agenti di una volante, infatti, li hanno sorpresi passeggiare sul braccio di una gru alta 35 metri in via Formentini, in zona Brera a Milano. Visibilmente alterati, avrebbero spiegato agli agenti di essersi arrampicati per vedere la città dall'alto.

I poliziotti li hanno individuati intorno alle 2 di notte. I due studenti, un ragazzo e una ragazza di 23 anni, avevano raggiunto in qualche modo il braccio di una gru. Secondo quanto ricostruito, i due sono riusciti a scavalcare la protezione posta alla base della struttura e, nonostante l'evidente quantità di alcol ingerita poco prima, si sono arrampicati.

I due sono stati convinti a scendere dagli agenti. Una volta tornati con i piedi a terra, ancora visibilmente alterati, sono stati denunciati per ubriachezza molesta.