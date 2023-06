Cade dal traliccio dell’alta tensione su cui stava lavorando, morto operaio di 23 anni Un operaio 23enne è morto dopo essere caduto da un’altezza di 40 metri. Si trovava su un traliccio dell’alta tensione quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato al suolo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un operaio di 23 anni è morto cadendo da un traliccio dell'alta tensione mentre stava lavorando in via Padana Superiore vicino a Castegnato, in provincia di Brescia. Il ragazzo è precipitato da circa 40 metri d'altezza intorno alle 16:30 di oggi, martedì 13 giugno. I suoi colleghi hanno dato l'allarme. Nonostante i tentativi fatti dal personale sanitario intervenuto sul posto, il 23enne è deceduto.

Dipendente di una ditta privata impegnata nella sostituzione della fune di guardia di una rete elettrica di Terna, il cavo deputato ad assorbire la scarica di eventuali fulmini così da proteggere il resto del traliccio, il 23enne di origine albanese si trovava a circa 40 metri dal suolo.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma il ragazzo è precipitato impattando contro la recinzione in cemento sottostante. La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo.

Il 23enne era residente a Caorle, in provincia di Venezia. I tecnici della sicurezza del lavoro di Ats Brescia dovranno riscostruire la dinamica dell'incidente e verificare che il ragazzo fosse vincolato al traliccio su cui stava lavorando. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiari e i Vigili del fuoco.