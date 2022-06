Studenti occupano l’ex cinema Arti a Milano: un festival per Lorenzo e Giuseppe, morti durante uno stage Alcuni studenti hanno occupato l’ex cinema Arti a Milano dove andrà in scena un festival dedicato a Lorenzo e Giuseppe, i due studenti morti durante l’alternanza scuola-lavoro.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno deciso di occupare l'ex cinema Arti di via Mascagni 8 a Milano per dar vita a un festival che possa ricordare Lorenzo e Giuseppe, i due ragazzi morti mentre erano impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. L'occupazione è iniziata proprio questa mattina, sabato 11 giugno, ed è organizzata da Rete Studenti, un'associazione che riunisce alcuni collettivi del capoluogo meneghino.

Il festival in memoria di Lorenzo e Giuseppe

Il Festival inizia oggi e terminerà dopodomani, lunedì 13 giugno: "Questo festival nasce come un momento di lotta al fine di tenere viva la memoria di Lorenzo e Giuseppe, due ragazzi rispettivamente di 18 e 16 anni assassinati da un sistema che – esattamente come nel mondo del lavoro – sfrutta e lascia morire i suoi studenti in nome del profitto sfrenato, ragazzi che dovevano trovarsi a scuola e che invece sono morti sul posto di “lavoro” non retribuito, ovvero in alternanza scuola – lavoro", scrivono gli studenti sul canale Instagram.

Il murales dedicato ai due ragazzi

Ai due ragazzi è anche dedicato il mural che adesso si trova sulle pareti dell'ex cinema: "Il nostro obiettivo – scrivono ancora – è costruire un percorso collettivo che punti a rimarginare quelle ferite provenienti dalla malagestione del sistema scolastico da parte del governo, e che si dia l’obiettivo di creare un’alternativa, uno spazio libero ed espressivo per gli studenti e le studentesse di questa città". L'associazione poi conclude il post scrivendo: "Vogliamo una scuola viva e solidale, libera da competizione e restrizioni, che sappia formare persone attive, critiche e coscienti".