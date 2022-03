Striscione omofobo contro Vladimir Luxuria: “Alla festa della donna sei un intruso” Insulti omofobi a Vladimir Luxuria. L’ex deputata è attesa domani a Vimercate per parlare di transfemminismo ma i militanti di un gruppo neofascista l’ha offesa dicendo che “alla festa della donna, Wladimiro è l’intruso”.

Vladimir Luxuria domani è attesa a Vimercate per una tavola rotonda organizzata nella biblioteca civica per parlare di transfemminismo e nuove frontiere della lotta delle donne ma non tutti i cittadini hanno preso con favore la sua presenza in città. Alcuni di loro, appartenenti al Movimento nazionale la rete dei Patrioti, hanno appeso uno striscione sul cancello esterno della biblioteca scrivendo farsi omofobe e offensive nei confronti dell'ex deputata. "8 marzo festa della donna: Wladimiro Guadagno l'intruso!", si legge sul lenzuolo poi staccato.

Striscione contro Luxuria: Wladimiro, alla festa delle donne sei un intruso

Per chi non lo sapesse, Wladimiro Guadagno è il nome di Vladimir Luxuria prima del cambio di genere. L'oggi 56enne attivista Lgbtq+ è stata quindi nuovamente presa di mira da un gruppo di neofascisti, nonostante questi ultimi, attraverso un post Facebook, abbiano scritto: "Con questo striscione affisso a Vimercate dai militanti brianzoli del Movimento Nazionale hanno rimarcato l'inutilità della presenza di un personaggio che non rappresenta il mondo femminile. Ancora una volta le lobbies LGBQT forzano la mano tentando di monopolizzare un giorno importante come la festa della donna. A noi interessano le storie quotidiane di donne che subiscono violenze domestiche, stupri, maltrattamenti, stalking, vessazioni nel mondo del lavoro.

Invitiamo Wladimiro Guadagno e il suo circo a non partecipare ad una festa così importante solo per attirare i riflettori su di sé, sviando i veri problemi della Donna. Otto marzo 2022, un augurio sincero e profondo a tutte le donne italiane".