Stremato dalla fame e dalla sete, soccorso 14enne: arriva in Italia dall’Afghanistan per cercare il papà Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso dai carabinieri a Seveso (Monza e Brianza): è stato trovato stremato dalla fame e dalla sete. Ha raccontato di essere scappato dall’Afghanistan e di aver raggiunto l’Italia nascosto in un camion. Sarebbe dovuto andare in Germania dove vive il suo papà.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino di quattordici anni è stato soccorso dai carabinieri di Monza e Brianza perché stremato dalla fame e dalla sete. L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, l'adolescente ha raccontato di essere partito dall'Afghanistan perché alla ricerca del padre. Il quattordicenne è stato affidato ai servizi sociali del Comune che lo hanno collocato in una comunità dove si prederanno cura di lui.

Il ragazzino ha chiesto aiuto ai militari

Il ragazzino è stato trovato precisamente nel comune di Seveso. I carabinieri, durante un servizio di controllo in via San Carlo, hanno visto un giovane che si stava sbracciando per attirare la loro attenzione. I militari lo hanno subito raggiunto. Il quattordicenne ha cercato di spiegare perché si trovasse lì, ma non conoscendo la sua lingua è stato complesso capire di cosa avesse bisogno. Comprese le difficoltà linguistiche, il giovane ha così mostrato un braccialetto rosso che aveva al polso e che aveva la scritta "Help". Una semplice parola che ha permesso ai carabinieri di trasferire il quattordicenne in caserma per ricevere l'assistenza.

Voleva raggiungere il padre che vive in Germania

Una volta in caserma, grazie all'aiuto di un interprete, è stato possibile conoscere la storia dell'adolescente: ha raccontato di essere scappato dall'Afghanistan e, dopo un viaggio di diverse settimane, è riuscito ad arrivare in Italia. Ha attraversato le frontiere nascosto in un camion. Tutto questo con un unico obiettivo: trovare il suo papà. Una volta in Italia, sarebbe dovuto partire per la Germania dove vive il padre. Stremato dalla fame e dalla sete, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Dopo aver eseguito tutte le operazioni di identificazione, è stato affidato ai servizi sociali del Comune che lo hanno collocato in una comunità che si trova in provincia di Como.