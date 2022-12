Strafatto di cocaina sale sul tetto, lancia il suo cane nel vuoto e minaccia di buttarsi Un uomo di 36 anni strafatto di cocaina è salito sul tetto di una casa e ha lanciato il cane disotto. Dopo aver minacciato di gettarsi anche lui, è stato bloccato dai carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 36 anni, in preda alle allucinazioni per via della cocaina che aveva appena assunto, è salito sul tetto di un'abitazione di Carate Brianza (in provincia di Monza e della Brianza) e ha minacciato di gettarsi. Prima dell'intervento dei carabinieri, ha lanciato nel vuoto il cane che aveva al suo fianco. I militari, dopo una trattativa difficile, sono riusciti a bloccare l'uomo prima che saltasse.

La scusa dell'acqua per il cane

È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16 di giovedì 8 dicembre. Un 36enne sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, stava passeggiando con il suo cane a Carate Brianza. Lungo la strada ha avvicinato una donna e, chiedendo dell'acqua per il suo animale, è riuscito a convincerla ad accoglierlo in casa.

Ad un certo punto, il 36enne ha impugnato un martello e, dopo aver minacciato la proprietaria di casa, è riuscito a salire sul tetto dell'edificio. Una volta su, ha minacciato più volte di lanciarsi. Poi, ancora a causa delle allucinazioni e urlando "ci sono i mostri!", ha lanciato giù il suo cane.

La negoziazione con i carabinieri

In poco tempo sono arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno, poi raggiunti anche dai colleghi di Besana in Brianza. I militari hanno iniziato a negoziare con quel 36enne, opera alquanto difficoltosa visto che continuava a pronunciare frasi sconnesse.

Lottando anche contro le sue allucinazioni, sono riusciti piano piano ad avvicinarlo e a braccarlo prima che potesse gettare se stesso disotto. Una volta portato in sicurezza a pian terreno, è stato sottoposto a degli accertamenti sanitari. Durante i controlli, però, ha tentato di fuggire per poi essere ancora bloccato dai carabinieri.

Un suo trasporto in ospedale è stato possibile solo dopo diverso tempo, quando l'effetto della droga si stava ormai esaurendo. Convinto della sensatezza della proposta dei sanitari, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Il cane, zoppicante dopo la caduta, è stato affidato alla compagna dell'uomo.